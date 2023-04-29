سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 2680 جنيها

يواصل سعر الذهب اليوم في مصر، استقرارًا ملحوظا داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، حيث شهدت خلال الفترة الماضية، تراجعا ًملحوظا في السوق المحلي، كما أنه لا أحد يمكن أن يتوقع أسعار الذهب الفترة المقبلة، وتشهد محلات الصاغة حاليا إقبالا من المواطنين على شراء الذهب، وبالأخص السبائك، بحسب ما قاله لطفي محمد نائب رئيس شعبة الذهب في تصريحات لـ«الوطن».

سعر جرام الذهب عيار 24

يبلغ سعر الذهب اليوم في مصر 29-4-2023 في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 3063 جنيها بالنسبة لعيار 24.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر 2680 جنيها، وعيار 18 يسجل 2297 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 14، يبلغ 1787 جنيها، وعيار 12 يسجل اليوم في محلات الصاغة دون مصنعية 1531 جنيها.

سعر جنيه الذهب

ويشهد جنيه الذهب اليوم هدوء ملحوظ فيما يخص بسعره حيث يبلغ داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 21440 للشراء والأونصة تسجل 95255 للشراء.