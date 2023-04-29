«الاتحادي الديمقراطي»: سفارتنا بالسودان تطبق توجيهات الرئيس السيسي بحرفية

قال حسن ترك، رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، إن الدولة تبذل جهودا جبارة على أعلى مستوى لإجلاء المصريين من السودان، وهذا أمر مطمئن للغاية رغم الصعوبات الموجودة، مشيرًا إلى أن السفارة المصرية هناك تطبق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بكل حرفية ومهنية، إذ أن السودان يمر بأزمة صعبة، فالحرب الناشبة هناك بين قوتين داخل مدينة الخرطوم وليس خارج الدولة على الحدود.

توفير ممرات أمنة للمصريين

وأضاف «ترك»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن توفير ممرات أمنة بعيدة عن مناطق الاشتباكات التي تتغير من لحظة لأخرى من أجل رجوع المصريين بأمان، يؤكد على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية، موضحًا أن تغير أماكن الاشتباكات في السودان يترتب عليه تغير أماكن تجمع المصريين وهذا امر ليس سهلا.

جهود السفارة المصرية بالسودان

وأشار إلى أن الدولة المصرية جعلتنا كشعب نشعر بالطمأنينة على المصريين الذين هناك، لافتا إلى أن السفارة المصرية تتواصل مع الجاليات هاتفيا، وهناك تنسيق مع الجيش السوداني والسفارات السودانية، كما أنه يتوافر أتوبيسات لعودة المصريين بأمان، مضيفًا أننا أكبر جالية متواجدة في السودان إذ أن هناك بعثة تعليمية وأخرى زراعية فضلا عن وجود رجال الأعمال والمصانع والشركات الاستثمارية التي تعمل هناك.