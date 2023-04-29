مراسل «إكسترا نيوز» في أرقين: تقديم مساعدات للعائدين من السودان عبر المعبر

قال هشام عبد التواب موفد قناة «اكسترا نيوز» في معبر أرقين البري، إن 6399 مواطنا مصريا وصلوا إلى معبر أرقين عن طريق النقل الجوي والبري، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية حدثت نقاط التجمع في الداخل السوداني لإجلاء المصريين والرعايا، وذلك بالتنسيق مع كل المصريين الموجودين عن طريق أرقام الهواتف التي نشرتها وزارة الخارجية.

الإجلاء عن طريق النقل البري والبحري والجوي

وأضاف «عبد التواب»، أن معبري قسطل وأرقين يجري الإجلاء فيهما عن طريق النقل البري، وسيكون هناك إجلاء بحري من بورسودان، مشيرًا إلى أن هناك مساعدات تُقدم ساعة تلو الأخرى من توافد الأعداد التي تأتي إلى معبر أرقين.

مجهودات الهلال الأحمر المصري

وتابع بأن الهلال الأحمر المصري نصب الخيام من أجل تقديم المساعدات، مشيرًا إلى أن كل المتواجدين داخل المعبر يتسلمون المواد التي ستساعدهم على قضاء الوقت في المعبر منتظرين إجراءات الخروج من المعبر، مثل الأدوات الشخصية وزجاجات المياه الباردة.