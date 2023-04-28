«إكسترا نيوز»: معبر أرقين قبلة الرعايا الأجانب منذ نشوب أزمة السودان

قال عوض غنام مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إن هناك حالة من السيولة والانسيابية في معبر أرقين البري مقارنة بالتكدس الذي كان يوجد في الجانب السوداني من المعبر، ولكن بعد رفع كفاءة معبر قسطل جرى إنجاز المهام المختلفة لتلك الشاحنات.

غنام: عبور الجاليات الأجنبية

وأكد «غنام»، أن معبر أرقين منذ نشوب الأزمة السودانية أصبح القبلة الرئيسية للرعايا الأجانب لما به من أمان شديد، حيث يتم عبور الجاليات الأجنبية من هذا المعبر وليس المصريين فقط.

وتابع: «هناك ارتفاع شديد في الأسعار للانتقال من الخرطوم لأي ولاية أخرى، وهذا الارتفاع بلغ أكثر من 30 دولار».

وأضاف أن الطلبة المصريين العائدون من السودان يتساءلون عن مستقبلهم وينتظرون قرار وبيان وزير التعليم العالي الخاص بمستقبلهم العلمي بعد عودتهم من السودان.

وأشار إلى أن الهلال الأحمر نصب عدة خيم اليوم لتوزيع الغذاء والدواء للمواطنين بالمعبر كما جرى توفير وسائل نقل للمواطنين.