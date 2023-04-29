محافظ قنا يمنح أصحاب وحدات الطعام المتنقلة مهلة لإنهاء التراخيص

قرر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، منح أصحاب وحدات الطعام المتنقلة، المقرر عملها بشوارع مدينة قنا، مهلة شهر لإنهاء الأوراق واستصدار التراخيص اللازمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده صباح اليوم السبت، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و حسام حمودة السكرتير العام، و طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، بالإضافة إلى 7 من أصحاب وحدات الطعام.

وحدات الطعام المتنقلة مدة ترخيصها 3 سنوات

وقال محافظ قنا، إن تراخيص وحدات الطعام المتنقلة ستكون مدتها 3 سنوات بحد أدنى قابلة للتجديد بشرط الالتزام بالقواعد التى وضعتها المحافظة، وعلى رأسها وجود شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة العربة واستيفاءها للاشتراطات والمواصفات الفنية الخاصة بسلامة الغذاء، علي أن يتوافر بها اشتراطات الأمن الصناعي، و مصدر للمياه والكهرباء، وأن يتقدم صاحب وحدة الطعام بشهادة تُفيد عدم تعاطيه المخدرات، يتم إصدارها من مركز عزيمة، وشهادة صحية سارية، مؤكدا أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف ذلك.

النظافة العامة

كما أوصى محافظ قنا، أصحاب وحدات الطعام المتنقلة، بضرورة الحفاظ على النظافة العامة سوء داخل وحدة الطعام أو في محيطها، و أن يرتدى مُقدم الطعام ملابس مناسبة ونظيفة، و غطاء للرأس، و قفازات صحية أثناء تحضير الوجبات الغذائية وتقديمها للمواطنين.

وأضاف «الداودي»، أن وحدات الطعام ستخضع لرقابة دورية صارمة للتأكد من النظافة العامة حولها، ووجود حاويات لجمع النفايات، وعدم إعاقة حركة المرور، لافتا إلى أن مشروع وحدات الطعام المتنقلة يعد فكرة جديدة وغير مكلفة، إتاحتها الدولة للشباب للتيسير عليهم ومنحهم الفرصة لدخول مجال ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل لهم.