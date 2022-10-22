إطلاق إشارة بدء عمل وحدات الطعام المتنقلة في ميادين قنا

أطلق اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إشارة البدء لشراء وحدات الطعام المتنقلة الخاصة بالشباب الحاصلين على الموافقات، والتي انطبقت عليهم الشروط لبدء مزاولة العمل في ميادين وشوارع مدينة قنا.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع عدد من الشباب المتقدمين للحصول على وحدات الطعام، وذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمود العماري، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

شراء وحدة الطعام المتنقلة

ووجه محافظ قنا الشباب بسرعة شراء وحدة الطعام المتنقلة، طبقا للمواصفات المعتمدة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا والواردة بكراسة الشروط، ووضعها بأحد المواقع الـ 53 التي حددتها الوحدة المحلية للمدينة بالتنسيق مع إدارة المرور، بما لا يؤثر على سيولة الحركة المرورية بتلك المواقع.

مهلة شهر لشراء الوحدة

وأكد المحافظ أنه تم منح الشباب مهلة شهر لشراء وحدة الطعام وبدء العمل بها، وفي حال تأخر أحد المتقدمين عن ذلك سيتم استبعاده، لافتا إلى أنه في حال عدم قدرة الشاب على شراء وحدة الطعام يمكنه التقدم بطلب الحصول على قرض لتمويل شراء الوحدة من خلال جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتسهيلات كبيرة وفائدة بسيطة.