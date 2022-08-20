شروط ترخيص وحدات الطعام المتنقلة.. «عمر صاحبها لا يقل عن 18 عاما»

يبحث البعض عن كيفية تحديد الأماكن المسموح لعربات الطعام الوقوف بها في الشوارع وطرق ترخيصها، وذلك بعدما أصبح هذا المشروع الأكثر انتشارا في مصر، فتجد هذه العربات على جانبي الطريق في غالبية الأماكن، وامتهنها الكثير من الرجال والفتيات سواء كعمل أساسي أوإضافي.

تحديد أماكن عربات الطعام في الشوارع

في هذا التقرير تستعرض «الوطن»، الإجابة على أكثر الأسئلة المتعلقة بتحديد الأماكن المسموح فيها بوجود عربات الطعام في الشوارع، وكيفية الحصول على الترخيص، وما هي الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص عربية متنقلة في الشارع، وذلك من خلال قانون رقم 92 لسنة 2018، الخاص بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

وحول كيفية تحديد أماكن العربات في الشوارع، فقد منح المشرع الجهة المنوطة بتحديد الأماكن والأحياء المسموح بها التواجد، إّذ نصت المادة 9 على أن يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، الأماكن والأحياء التى يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة بها، بما يراعي مقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة، وعلى المشتغلين على تلك الوحدات الالتزام بذلك.

شروط الحصول على ترخيص عربة طعام متنقلة

وجاءت شروط الحصول على ترخيص عربة طعام متنقلة، وفقا لمواد القانون كما يلي:

يجب أن يكون مقدم الطلب من سكان المحافظة.

الطلب المقدم يكون للحي المختص التابعة له إداريا، والذي سيكون مركز عربة الطعام المتنقل.

أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية.

عمر المتقدم يجب ألا يقل عن 18 عامًا.

ألا يكون مقدم طلب الرخصة قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

ويمكن للجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية التقدم للحصول على الترخيص.

الأوراق المطلوبة لرخصة العربة المتنقلة

وبحسب مواد القانون فإن الأوراق المطلوبة لترخيص عربة طعام متنقلة تكون كالأتي:

- يتم تقديم طلب موضح به اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته.

- يوضح نوع الوحدة والمساحة اللازمة لها والحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة، بما لا يجاوز 3 أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيلها بالنسبة للذكور.

- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

- ترخيص سار لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق.

- شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أيا كان شكلها.

- استيفاء العربة أو المركبة للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة.