محافظ بورسعيد يلتقي أعضاء نادي التوكيلات الملاحية والرموز الرياضية

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، نادي التوكيلات الملاحية، في إطار حرصه على متابعة مستجدات الأنشطة الرياضية بمحافظة بورسعيد، وفي إطار ما تشهده بورسعيد من تطورات على كافة الأصعدة ومنها المجال الرياضي.

محافظ بورسعيد يلتقي برموز الرياضة

وحرص محافظ بورسعيد خلال زيارته النادي، على لقاء عدد من أعضاء النادي وعدد من الرموز الرياضية من محافظة بورسعيد، حيث تبادل المحافظ معهم الحديث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الرياضي بالمحافظة، وأوضاع الرياضيين، وآخر تطورات الأنشطة الرياضية التي يشهدها نادي التوكيلات الملاحية، وتمنى محافظ بورسعيد للنادي ومجلس إدارته الاستمرار في تحقيق التميز الرياضي المعتاد داخل نادي التوكيلات الملاحية.

دعم القطاع الرياضي

ومن جانبهم، وجه أعضاء النادي والرموز الرياضية، الشكر لمحافظ بورسعيد، على اهتمامه ودعمه المتواصل للقطاع الرياضي ببورسعيد، فضلا عن إشادتهم بالتطورات غير المسبوقة على أرض بورسعيد، وجعلها مدينة نموذجية من الطراز الأول وعودتها لمكانتها الرائدة بين المحافظات.

بذكر أن محافظ بورسعيد شارك أهالي شمال سيناء افتتاح سباق الهجن ضمن احتفالات المحافظة بعيد تحرير سيناء.