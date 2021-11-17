«الثقافة الرياضية» يكرم رموز الرياضة والفن في اليوم العالمي للتسامح

كرّم الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، نخبة من رموز الرياضة والفن والإدارة والإعلام في احتفالية أقامها أمس الثلاثاء، في المركز الأوليمبي بالمعادي، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

ندوة «الرياضة أخلاق وتسامح» ضمن فعاليات الاحتفالية

وتضمنت الاحتفالية ندوة بعنوان «الرياضة أخلاق وتسامح»، وتحدث فيها اللواء محمد نور سالم، مساعد وزير الرياضة، والدكتور كمال درويش، رئيس اللجنة الاستشارية العليا لوزارة الشباب والرياضة، ونهال القاضي، ممثل مكتب الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة، والدكتور عماد البناني، رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق، والدكتور حسني غندر، نائب رئيس اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية ورئيس اتحاد الشركات، والدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والفنان سامح الصريطي، سفير الثقافة الرياضية والإعلامية، ولينا شاكر والفنانة سهير المرشدي.

وحضر احتفالية الثقافة الرياضية، الدكتور عمرو الحداد، مساعد الوزير، والدكتورة سونيا نيا، وكيل الوزارة للتنمية الرياضية، ومحمود عبد العزيز، مدير عام الاتحادات النوعية، والدكتورة غادة جمال الدين، مدير عام القاعدة الشعبية، والدكتور أحمد إسماعيل، سكرتير عام الاتحاد الرياضي للشركات، ولفيف من الإعلاميين وشباب مبادرة «شباب يدير شباب» التابعة للوزارة، وقبل انطلاق الندوة أطلق المشاركون عددا من الحمام الزاجل رمز السلام.

أهمية التسامح في حياة البشر

وأكد المتحدثون على أهمية التسامح في حياة البشر، وأنه بدونه لا تستقيم ولايهنئ البشر بالعيش في وئام، وأشادوا بتبني الأمم المتحدة لهذه المبادرات الهادفة إلى نشر قيم التسامح والتعاون والإخاء، وهي ذات القيم التي تتبناها الرياضة وينشرها الفن ويدعمها الإعلام، حتى تحقق أهدافها وتخلو الحياة من التعصب والتنمر والشغب.

تكريم عدة شخصيات في الاحتفالية

وفي تقليده السنوي بتكريم عدد من المتميزين في مجالاتهم، والذين قدموا أعمالا هادفة تحث على التسامح والتمسك بالقيم، كرم الاتحاد الشاعر أحمد سويلم والفنانات سهير المرشدي عفاف شعيب وأنعام سالوسة وفردوس عبد الحميد، والفنانين حسن يوسف واسم الراحل أحمد خليل ورياض الخولي والكاتب سمير العصفوري والمخرج محمد فاضل، والكابتن محمد آدم، نجم الترسانة، والمحاضر الدولي في التحكيم سيد مراد، والإعلامية لينا شاكر، والقيادات الإدارية الدكتور مسعد عويس، رئيس جهاز الشباب الأسبق، والدكتور مسعد أبو الرجال، رئيس جهاز الرياضة الأسبق، والكاتب الصحفي علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، ومحمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد، ومحمد عبد الرحيم، أمين صندوق الاتحاد الرياضي للشركات، وحمدي الحفيف، رئيس اتحاد العاملين بالحكومة، وأحمد خليفة، رئيس اتحاد الحمام الزاجل، وطاهر عبد الرؤوف، رئيس لجنة إدارة نادي رويال الرياضي.

كما تم تكريم الدكتور صبحي عسيلة، الخبير الاستراتيجي، والدكتور محمود حسن، مدير المدينة الرياضية ببورسعيد، وحسن الحسيني، مدير العلاقات العامة باللجنة الأوليمبية، والصحفيون محمد صادق، مدير تحرير أخبار الرياضة، وأيمن أبوعايد، مدير تحرير الأهرام، ومحمد صلاح دندش، مدير تحرير آخر ساعة، وخالد كامل، رئيس تحرير الكورة والملاعب السابق، وسيد هنداوي، مدير تحرير الأهرام الرياضي، ومحمد الجزار، الناقد والمحلل الرياضي في قطر، كما كرم الاتحاد جمعية رعاية قدامى الرياضيين برئاسة اللواء عبد المنعم الحاج، لدورها المتميز وما تقدمه من دعم لكل الرياضيين.