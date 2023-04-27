محافظ بورسعيد يشارك أبناء سيناء الاحتفال بالعيد القومي

شارك اللواء عادل الغضبان في احتفالات شمال سيناء بعيدها القومي بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والرياضة، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وعدد من المسؤولين، وشيوخ وعواقل قبائل سيناء وعدد من النواب.

محافظ بورسعيد يشارك في افتتاح سباق الهجن

وشارك محافظ بورسعيد في افتتاح سباق الهجن الذي تنظمه محافظة شمال سيناء ضمن احتفالات المحافظة بعيد تحرير سيناء رقم 41 حيث يشارك في السباق 800 مطية «جمل» وتتضمن أنواع عديدة منها «اللبان» وعمرها 3 سنوات والقعدان وهي ذكور الإبل والابكار وهي إناث الإبل.

تهئنة الأهالي بعيد تحرير سيناء

وقدم اللواء عادل الغضبان التهنئة لأبناء شمال سيناء بمناسبة ذكرى أعياد تحرير سيناء رقم 41 تلك الذكرى العريقة التي استعادت مصر فيها أرض الفيروز ورمز السلام سيناء بعزيمة وقوة رجالها من القوات المسلحة المصرية وإرادة وحكمة قاداتها.

وأعرب المحافظ عن سعادته بمشاركته في الاحتفال بالعيد القومي لسيناء، موجها التحية والتقدير لجيش مصر العظيم الذي تصدى لجميع التعديات وسجل إنجازات خالدة دفاعًا عن أمن مصر واستقرارها، داعياً الله أن يعيد هذه الأيام على مصر وقياداتها وشعبها بالخير والأمن والأمان.