توريد القمح في الغربية.. 22 موقعا لاستقبال وتخزين المحصول

استقبلت مواقع تخزين القمح في الغربية، 13 ألفا و506 أطنان قمح من المزارعين منذ بدء موسم التوريد 8 أبريل الجاري، والذي يستمر حتى 21 أغسطس المقبل، وسط تذليل كافة العقبات أمام المزارعين أثناء أعمال توريد القمح في الغربية.

توريد القمح في الغربية

وقال المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إنه تم تشكيل لجنة من المديرية من أجل المرور على المواقع التخزينية للقمح المحلي موسم 2023، ومتابعة عمليات توريد القمح في الغربية، والاستلام والفرز بمعرفة اللجان الموجودة الصوامع والشؤون بدائرة المحافظة، وأكدت اللجنة سير العمل بصورة طبيعية، ووجود السيارات أمام الصوامع والشون والهناجر في انتظار دورهم.

توريد القمح في الغربية.. فرز واستلام

وأضاف أن مواقع توريد القمح في الغربية والبالغ عددها 22 صومعة وشونة وهنجر، استقبلت حتى اليوم السبت، 13 ألفا و506 أطنان قمح محلي، ولجان الفرز والاستلام داخل كل مواقع توريد القمح في الغربية تمارس عملها بكل دقة، وتنفيذ كافة تعليمات وزارة التموين والجنة العليا لاستلام القمح.