توريد القمح في الغربية.. 22 موقعا تخزينيا يستقبل 5 آلاف و200 طن

استقبلت أماكن توريد القمح في الغربية حتى اليوم، الخميس، 5 آلاف و200 طن قمح، داخل 22 موقع تخزيني لمحصول القمح، وسط إجراءات واستعدادات مكثفة من قبل الجهات المعنية، وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين.

ومن جانبه قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه تابع أعمال توريد محصول القمح في الغربية وانتظامه، حيث تم المرور على الصوامع والشون داخل نطاق المحافظة، والتواصل مع الموردين وتذليل كافة العقبات.

تيسير توريد القمح

وأكد رحمي، أن المحافظة تسعى بكل عزم لتحقيق المستهدف من توريد محصول القمح في الغربية هذا العام حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير استلام المحصول وتخزينه بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية الموسم داخل 22 موقع تخزيني (صوامع، وهناجر، وشون) تم تجهيزها على مستوى مراكز المحافظة، لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، منذ بداية أعمال التوريد، طبقاً للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، موجها كافة الأجهزة المعنية بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين وموردي الأقماح.

وقال المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم توريد محصول القمح في الغربية واستلام الشون والصوامع لعدد 5200 طن من القمح منهم 1131 طن من البنك الزراعي، 2522 طن من شركة المطاحن، 1546 طن من الشركة المصرية القابضة.

توريد القمح بالغربية.. مناشدة المزارعين

وناشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح في الغربية للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.