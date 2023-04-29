حصاد القمح في الفيوم: الكبير والصغير فرحان ومشمر لجمع خير الذهب الأصفر

انطلق موسم حصاد القمح في محافظة الفيوم، حيث انتشر العُمال والمزارعين في مختلف الحقول، فهؤلاء يحصدون السنابل وآخرون يجتمعون معًا بدراس المحصول، يساعدهم أبنائهم لفصل القمح من السنابل، وتحويل الأخيرة إلى تبن يستخدم كعلف للماشية، بينما تنتظم عشرات السيارات المحملة بآلاف الأطنان من الذهب الأصفر، لتقوم بتوريده إلى الصوامع.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل انطلاق موسم حصاد القمح في الفيوم للعام الجاري 2023، الذي انطلق قبل أيام، ويستمر حتى شهر أغسطس المُقبل.

سعر توريد القمح 2023

فيما يخص سعر توريد القمح 2023 بعد الحافز الإضافي الذي أقره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في موسم 2023، حيث بلغ سعر توريد أردب القمح بدرجة نقاء 23.5 نحو 1500 جنيهًا، بينما بلغ سعر توريد أردب القمح بدرجة نقاوة 23 نحو 1475 جنيهًا، فيما بلغ سعر توريد أردب القمح بدرجة نقاوة 22.5 نحو 1450 جنيهًا.

موعد حصاد القمح في مصر 2023

قال المهندس عماد محمود الحداد مدير إدارة طامية الزراعية في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ موعد حصاد القمح في مصر 2023 بدأ في منتصف شهر أبريل الجاري، ومن المفترض أن يستمر حتى شهر أغسطس، لكن نظرًا لنشاط المزارعين فإنّه من المتوقع أن ينتهي في منتصف شهر يونيو.

توفير أساسي وثانوي من حصاد القمح

وأشار إلى أنّ زيادة سعر القمح هذا العام جيدة للغاية وتصب في مصلحة الفلاحين، موضحًا أنّه ليس فقط القمح وزيادة سعره هو باب الخير على المزارع ولكن من يمتلك ماشية يستفيد بالتبن الناتج من دراس القمح في إطعامها على مدار العام، ومن لا يمتلك ماشية فإنّه يقوم ببيع حمل التبن بـ 200 جنيهًا موضحًا أنّ الفدان ينتج 15 حملًا من التبن وإذا باعهم المزارع يحصل على 3 آلاف إضافية زيادة على سعر محصول القمح نفسه.

إقبال كبير على توريد القمح

وكشف أنّه على الرغم من أنّ موسم حصاد القمح بدأ منذ أيام قليلة إلا أنّ هناك إقبالًا كبيرًا على توريد القمح حيث وصل القمح الذي تم توريده في مركز طامية فقط نحو 11 ألف طن خلال أيام قليلة.

بذور مميزة ضاعفت الإنتاج

وأشار إلى أنّ مديرية الزراعة هذا الموسم كانت قد وفرت صنف جديد من تقاوي القمح وهي صنف «مصر 3»، الذي أعطى إنتاجية مرتفعة جدًا للمزارعين هذا العام.