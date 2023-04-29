تفاصيل زيارة الوفد المصري لمستشفى «أبولو ديلهي» في الهند

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، عدد من الزيارات الميدانية للمستشفيات والمراكز الطبية التخصصية العالمية، وعلى رأسها مستشفى "أبولو ديلهي" بمدينة نيوديلهي، وذلك في ختام زيارته لدولة الهند للمشاركة بالمؤتمر الدولي السادس لتطوير الرعاية الصحية "ADVANTAGE HEALTH CARE INDIA" 2023.

أحدث التقنيات الطبية

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، خلال الزيارات الميدانية، الأقسام الداخلية المختلفة بالمستشفيات والمراكز الطبية التخصصية العالمية بدولة الهند، كما اطلع بشكل مباشر على أحدث التقنيات الطبية، وأفضل الممارسات العلاجية للمرضى، كما التقى السبكي بالمدراء الطبيين ورؤساء الأقسام الإكلينيكية المتواجدين بالمستشفيات والمراكز الطبية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أهمية الزيارات الميدانية، والإطلاع بشكل مباشر على الطرق والأساليب العلاجية المتقدمة بالمستشفيات والمراكز الطبية التخصصية بدولة الهند، مشيرًا إلى أن مستشفى "أبولو ديلهي" تعد من أكبر المستشفيات التي تم زيارتها حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية 1200 سرير، كما تضم أكبر 5 مراكز طبية تخصصية بآسيا لزراعة الأعضاء والنخاع والجراحات الروبوتية بكافة أنواعها وجراحات القلب التخصصية وجراحات الأطفال المعقدة.

مستشفى "أبولو ديلهي"

والتقى الدكتور أحمد السبكي، خلال زيارته الميدانية لمستشفى "أبولو ديلهي"، أيضًا بالمدير التنفيذي للمستشفى ومدير التشغيل العام وعدد من المسئولين بمجموعة أبولو، والتي تعد من أكبر المجموعات بدولة الهند حيث تضم 75 مستشفى.

واطلع السبكي، على دورات العمل بمستشفى "أبولو ديلهي" التي تعد المستشفى الرئيسي للمجموعة، كما حرص على مشاهدة محاكاة لاستخدام الجراحات الروبوتية، وتفقُد الأقسام الصيدلية، وتحضير الدواء، وعلاج الأورام، إضافة إلى الإطلاع على السيستم الإلكتروني الخاص بالتشغيل، ونماذج التسجيل الطبي.

وبحث الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، سبل التعاون مع مجموعة أبولو، حيث تم الاتفاق على برنامج مستدام لإيفاد عدد من الأطقم الطبية من "الأطباء، التمريض" كمنح تدريبية لهم في مجال الجراحات الروبوتية بشكل عام، وزراعة النخاع، وزراعة الأعضاء.

وأشار السبكي، إلى دراسة عمل توأمة بين مركز زراعة النخاع بمجمع الأقصر الطبي الدولي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، مع نظيره بمستشفى أبولو ديلهي، وذلك إلى جانب الاتفاق على بدء برنامج لتبادل الخبرات ومناظرة الحالات المرضية بشكل افتراضي ما بين المركز الطبي التخصصي بمستشفى أبولو ديلهي لزراعة الكبد والكُلى ومركز 30 يونيو الدولي لزراعة الأعضاء "الكُلى والكبد" التابع لهيئة الرعاية الصحية بالمجمع الطبي بمحافظة الإسماعيلية.