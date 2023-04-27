«الرعاية الصحية» تستعرض تجربتها لتطوير الخدمات الطبية في مؤتمر دولي بالهند

أوفد الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، نيابة عنه، الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، على رأس وفد رفيع المستوى، يضم الدكتور سميح عامر، مستشار وزير الصحة للسياحة الصحية والعلاجية، للمشاركة في المؤتمر الدولي السادس لتطوير الرعاية الصحية «ADVANTAGE HEALTH CARE INDIA 2023».

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، في بيان لها اليوم، إلى انعقاد النسخة السادسة من المؤتمر الدولي في الهند تحت شعار «أرض واحدة.. صحة واحدة ONE EARTH ..ONE HEALTH»، في الفترة من 26 إلى 28 أبريل الجاري.

المؤتمر يركز على السياحة العلاجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي

ولفتت الهيئة في بيان، إلى أن المؤتمر بمثابة حدث مهم بمنطقة جنوب شرق آسيا، ويركز على السياحة العلاجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، حيث أصبح واحدًا من أكبر المؤتمرات العالمية في هذه المجالات، ويحضره وزراء الصحة بالعديد من الدول الأفريقية والآسيوية، وقادة الفكر، وقادة صناعة الرعاية الصحية من جميع أنحاء العالم.

وشارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، التي افتتحها رئيس وزراء جمهورية الهند «نارندرا مودي»، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور مانسوخ ماندافيا وزير الصحة الهندي، وكبار رجال الدولة الهندية، ووزراء الصحة بالعديد من الدول الأسيوية والأفريقية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن هذا المؤتمر يوفر العديد من فرص التعاون للدول المشاركة وكبار المسئولين في الوزارات والجهات والهيئات الحكومية والمؤسسات الرائدة، بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية في شتى مجالات الرعاية الصحية، وأهمها السياحة العلاجية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وبحث سبل التواصل وتفعيل العمل المشترك لإطلاق مشروعات ومبادرات جديدة تدعم السعي المشترك لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الرعاية الصحية بالدولة.

عرض التجارب المصرية الناجحة في تطوير الرعاية الصحية

وأضاف السبكي، أنه في هذا الإطار، نستهدف بمشاركة مصر في هذا المؤتمر عرض التجارب المصرية الناجحة في تطوير الرعاية الصحية، وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا الصحية، وتشجيع الاستثمار الصحي في مصر، بعد ما شهدته من تطورًا كبيرًا في قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز مكانتها عالميًا بهذا المجال.

تجدر الإشارة، إلى أن النسخة السادسة من المؤتمر الدولي لتطوير الرعاية الصحية بالهند 2023، تشهد مشاركة وفود من 70 دولة وأكثر من 200 شركة عارضة من أفريقيا والشرق الأوسط ودول الكومنولث وآسيا، بما في ذلك دول رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي.

ويركز المؤتمر، على ملفي السياحة العلاجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، كما يناقش عدة قضايا أبرزها «التعاون من أجل غدًا أفضل صحة من خلال التدخل الحكومي، تحويل السياحة العلاجية إلى صناعة عابرة الحدود، إعادة بناء أنظمة السياحة العلاجية بعد أزمة كورونا، ومواجهة التحديات التي تواجه الأطقم الطبية في القارة الأفريقية»، إضافة إلى العديد من الجلسات النقاشية التي تضم أكثر من 45 متحدثًا عن الموضوعات المختلفة بالمؤتمر.

ويهدف المؤتمر، إلى إقامة شراكات دولية من أجل تقديم رعاية صحية عالية الجودة على مستوى العالم، وتأتي النسخة السادسة من المؤتمر الدولي لتطوير الرعاية الصحية بالهند 2023، متزامنة مع تولي الهند رئاسة مجموعة العشرين (G20).