محافظ كفر الشيخ يوجه بتقديم الرعاية الصحية لـ8 مصابين في تصادم سيارتين

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على حالة 8 أشخاص، بينهم 6 أطفال، أصيبوا في حادث تصادم بين سيارتي ملاكي، وتم نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم، ووجه الدكتور الهام محمد، وكيل وزارة الصحة، بتقديم الخدمات الطبية للمصابين، مقدما العزاء لأسرة متوفين ثلاثة في الحادث الذي وقع على طريق الكراكات.

السكرتير العام يطمئن على المصابين

وزار اللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، المصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، للاطمئنان عليهم، ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة لهم، بحضور الدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، حيث يخضعون تحت الملاحظة والرعاية الطبية اللازمة لهم، وتوفير كافة الرعاية الطبية للمصابين علي مدار 24 ساعة.

ملابسات الحادث

وكان طريق الكراكات، كفر الشيخ، قد شهد حادث تصادم سيارتين ملاكي أدى لوفاة 3 أشخاص من بينهم شاب وشقيقته، وإصابة 8 آخرين.

كما قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واجب العزاء لأسرة المتوفيين، داعياً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.