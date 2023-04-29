القنوات الناقلة لمباراة الرجاء والأهلي في دوري أبطال أفريقيا اليوم

ينطلق، مساء اليوم، اللقاء المصيري بين فريقي الأهلي المصري والرجاء المغربي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويخوض المارد الأحمر اللقاء بمعنويات مرتفعة وفرص أكبر للتأهل إلى مرحلة نصف النهائي من البطولة، بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

وتعرض السطور التالية القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء، في دوري أبطال أفريقيا 2023، وكذلك توقيت مشاهدة المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء

والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي هي قنوات beIN Sports، بصوت المذيع رؤوف خليف.

وتذاع مباراة الأهلي والرجاء عبر قناة بين سبورت 4 – beIn Sports 4 HD:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

معدّل الاستقطاب: أفقي

معدّل الترميز: 27500

معدّل تصحيح الخطأ: 2/3

ارسال البث: DVB-S2

تردد الموجة: 8PSK

تردد قناة الرياضية المغربية TNT المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء

التردد: 11513

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: 11513

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.

ويوافق موعد مباراة الأهلي اليوم الساعة 10 مساء اليوم بتوقيت مصر والسودان، والساعة 9 مساءا بتوقيت المغرب، وفي تمام الساعة 11 فى السعودية، وفى تمام الساعة 12 فى الإمارات.