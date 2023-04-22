جماهير كفر الشيخ تتوجه إلى القاهرة لحضور مباراة الأهلي والرجاء المغربي

حرص المئات من جماهير ومشجعي القلعة الحمراء من أبناء محافظة كفر الشيخ، على التوجه إلى استاد القاهرة الدولي، لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء المغربي، والتي تُقام في التاسعة من مساء اليوم السبت، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي المواجهة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق الفوز بنتيجة مطمئنة قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة الإياب يوم 29 أبريل الجاري.

ارتداء تيشرتات وأعلام الأهلي

وتجمع عدد من جماهير ومشجعي النادي الأهلي بكفر الشيخ في مراكز ومدن كفر الشيخ وبيلا والحامول وبلطيم، وحرصت جماهير دسوق على التجمع أمام مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، وارتداء تيشرتات الفريق الأحمر وحمل أعلام الأهلي والدفوف، لمؤازرة الفريق الأحمر في مباراته المرتقبة اليوم مع الرجاء المغربي.

الأهلي يستضيف نظيره الرجاء

ويستعد النادي الأهلي لاستضافة نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، مساء اليوم السبت، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يحل الفريق الأحمر ضيفاً على نظيره المغربي يوم 29 أبريل الجاري في لقاء الإياب.

وسيصعد الفائز من مباراة الأهلي ضد الرجاء، لمواجهة المتأهل من لقاء الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.