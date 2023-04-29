محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الصالحية لمتابعة تقديم العلاج للمرضى 

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بزيارة تفقدية لمستشفى الصالحية المركزي، للوقوف على مستوى الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى والتأكد من تواجد الأطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم والتزامهم بالنوبتجيات الصباحية المقررة لهم.

حسن استقبال المرضى وتوفير أوجه الرعاية الطبية

تفقد محافظ الشرقية أقسام المستشفى للتأكد من توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية بالمستشفى ، مشددًا على إدارة المستشفى بحسن استقبال المرضى وتوفير أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

شدد محافظ الشرقية على مدير إدارة مستشفى الصالحية بضرورة الإلتزام بمواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية لكافة الأجهزة والمعدات الطبية ومراجعتها باستمرار ، قائلًا لن أسمح بأي إهمال أو تقصير في العمل حفاظًا على أرواح المواطنين.

تطوير المنظومة الصحية لتقديم الخدمات الصحية

وقال المحافظ أن الدولة تولي اهتماما بملف الصحة وتضعه على قائمة أولويات العمل خلال الفترة المقبلة لتطوير المنظومة الصحية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطن والقضاء على قوائم الانتظار لبناء مجتمع سليم قادر على العمل والتنمية.

رافق المحافظ في الزيارة المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة ومراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات وسعد الفرماوي الخبير الوطني لمحافظة.