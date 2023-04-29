«الصحة» تحذر من حقن البرد: تؤثر على الكلى والقلب وتقلل المناعة

حذرالدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين من الحصول على حقن البرد المنتشرة في الصيدليات، بالتزامن مع ارتفاع الإصابات خلال هذه الفترة بنزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، بسبب تغير الطقس بين فصلي الصيف والشتاء.

وقال متحدث الوزارة لـ«الوطن»، إن حقن البرد التى يحصل عليها المواطنون من حين إلى آخر خلال تغير الفصول تشكل خطورة كبيرة على الصحة، وتسببت في وفاة البعض، وتم ملاحظة ذلك رغم تحذير الوزارة من خطورتها.

خطورة على مرضى القلب والسكر

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حقنة البرد تتكون من مضادات حيوية، وكورتزون ومسكن للآلام، ونزلات البرد لا تعالج بالمضادات الحيوية، حيث أنها عدوي فيروسية، والإسراف في استخدامها يؤدي الى مقاومة الفيروس على المدي البعيد، مشيرا الى أن الكورتيزون يسبب ضعف للمناعة وهو خطر أيضا على مرضي السكر والكلي وارتفاع ضغط الدم.

علاج نزلات البرد والإنفلونزا

وحذر «عبدالغفار»، من الإسراف في الحصول على مسكنات الآلام، حيث أنها تؤثر على وظائف الكلى والقلب، فضلا عن الإصابة بالربو وقرحة المعدة واختلال وظائف الكلى، لذا على المواطنين ضرورة استشارة الطبيب قبل الحصول على الأدوية والعلاجات.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، نزلات البرد تعالج من خلال الراحة والحصول على السوائل الدافئة، مشيرة الى أن الانفلونزا الموسمية تعالج في غضون أسبوع من خلال خوافض الحرارة والسوائل وبعض الأدوية لبعض الحالات التى يحددها الطبيب، وعلى المواطنين ضرورة الوعي تجاه الصحة العامة وتغير النظر تجاه عشوائية الدواء المنتشرة.