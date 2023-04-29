رسالة عاجلة من «الصحة» للمقبلين على الزواج بشأن موعد الفحوصات الطبية

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للمقبلين على الزواج، في منشور توعوي أصدرته منذ قليل، بضرورة القيام بعمل الفحوصات الطبية الخاصة قبل الزواج بـ6 أشهر؛ وذلك للاطمئنان على صحتهم وضمان خلو الطرفين من الأمراض المعدية وغيرها.

مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج

وشدد الوزارة، على المغتربين القيام بإجراء الفحوصات الطبية داخل مصر فقط ولا يمكن القيام بها خارج البلاد، لافتة إلى أنه يمكن القيام بإجراء الفحوصات الطبية من خلال 303 مراكز موزعة على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنه يمكن معرفة أقرب وحدة صحية لك من خلال الخط الساخن 15335 لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة من المقبلين على الزواج.

الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى الفحوصات الطبية المقرر القيام بها داخل مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، والتي تشمل «الفحص عن فيروس نقص المناعة البشري، وقياس نسب الدم، والوزن والضغط وفيروس الكبدي بي وسي وغيرها من الفحوصات»، لافتة إلى الفحص النفسي وكذلك تقديم المشورة عن طريق خبراء متخصصين لاطلاع المقبلين على الزواج على مفهوم الحياة الزوجية والأمراض التي يمكن ان تنتقل بين الطرفين خلال العلاقة وتؤثر على الأطفال.

ونصحت المقبلين على الزواج القيام بالفحوصات الطبية وعدم التهرب منها لأنها مسؤولية، مؤكدة أن كافة الفحوصات الطبية لا تستغرق أكثر من نصف ساعة ويتم تسلم الشهادة في غضون أسبوعين لا أكثر، لافتة إلى أن المبادرة تهدف إلى الاطمئنان على الصحة العامة والمساعدة في خلق جيل خالٍ من الأمراض الوراثية وغيرها.