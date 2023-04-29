رئيس الوزراء: رفع قيمة دعم الصادرات إلى 30 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه على مدار السنوات السابقة، جرى إقرار مرحلة سادسة من رد اعتبار الصادرات بقيمة 10 مليارات جنيه، ستجري إتاحتها المرحلة المقبلة، حتى 31 ديسمبر 2022، ولكن الحكومة تنفذ برنامجا لمدة 3 سنوات مقبلة، وجرى التوافق عليه مع الغرف التجارية، ووضع 30 مليار جنيه دعم صادرات.

وتابع خلال مؤتمر صحفي بعد نهاية جولته بعدد من المصانع: «رفعنا قيمة دعم الصادرات إلى 30 مليارا مقارنة بالمخصص هذا العام 8 مليارات فقط، واعتبارا من 1 يوليو المقبل ستكون منظومة دعم الصادرات مميكنة بالكامل».

وأضاف: «كل حرصنا لتشجيع الفلاح المصري على زراعة المحاصيل الاستراتيجية ورفع حافز توريد إردب القمح إلى 1500 جنيه بدلا من 1250، وتخصيص 45 مليار جنيه لتوريد القمح المحلي».