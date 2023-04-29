وظائف شاغرة بمحافظة القاهرة.. إليك شروط التقدم لها والمستندات المطلوبة

أعلنت محافظة القاهرة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف بنظام التعاقد «عقد استعانة»، في إعلانها الدخلي رقم (1) لسنة 2023، وشملت الوظائف باحث قانوني وشؤون مالية وشؤون عاملين وأخصائي حاسب آلي وسائق، للعمل بديوان عام محافظة القاهرة والأحياء التابعة.

نوعية الوظائف المعلن عنها

ويكون مجمل الوظائف المعلن عنها 121 وظيفة موزعة على النحو التالي:

10 وظائف باحث قانوني من الحاصلين على ليسانس حقوق.

10 وظائف باحث شؤون مالية من الحاصلين على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة.

15 وظيفة باحث شؤون عاملين من الحاصلين على بكالوريوس تجارة، أو ليسانس آداب.

46 وظيفة أخصائي حاسب آلي من الحاصلين على بكالوريوس حاسب نظم ومعلومات.

50 وظيفة سائق للعمل بديوان عام محافظة القاهرة والأحياء التابعة بنظام الاستعانة.

شروط التقدم لوظائف محافظة القاهرة

يشترط في المتقدمين لوظائف محافظة القاهرة ما يلي:

- أن يكون من أبناء محافظة القاهرة.

- ألا يزيد السن عن 35 عامًا.

- ما يفيد تأدية الخدمة العسكرية أو شهادة الإعفاء منها.

المستندات المطلوبة لشغل الوظائف

حددت محافظة القاهرة المستندات والأوراق المطلوبة لشغل الوظائف المعلن عنها على النحو التالي:

- صورة من المؤهل الدراسي للحاصلين عليه.

- صورة من شهاد الميلاد.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة من شهادة القيد بالنقابة بالنسبة للتجاريين.

- صورة من شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

- رخصة القيادة «أولى، ثانية، ثالثة» سارية بالنسبة للسائقين.

كيفية التقدم لوظائف محافظة القاهرة

نص إعلان وظائف محافظة القاهرة على أن تقدم الطلبات باسم السيدة وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية «قسم التعيينات» خلال 7 أيام من تاريخ نشر الإعلان، علما بأن التقديم يبدأ من اليوم التالي لتاريخ النشر، ويتم تقديم الطلبات من خلال الإدارة المركزية للموارد البشرية «قسم التعيينات».