محافظة القاهرة تعلن عن وظائف قيادية شاغرة.. التقديم حتى الأربعاء المقبل

أكدت محافظة القاهرة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية بالمستوى الوظيفي العالي طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وهي وظائف رئيس الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة، ورئيس الإدارة المركزية للتعاون، ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات.

ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء المقبل بمقر الأمانة الفنية للجنة القيادات الدائمة داخل ديوان المحافظة، وتتضمن اشتراطات إعلان رقم 2 لسنة 2023 ما يلي:

وظيفة رئيس الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة

- تأتي الوظيفة على قمة وظائف التقسيم التنظيمي لحماية أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.

- تختص بإعداد خطة عمل داخل نطاق الإدارة، وإصدار القرارات والتعليمات التي تكفل تنظيم وتوزيع العمل.

- إحكام الرقابة على منع التعديات على أملاك الدولة.

- يخضع شاغل الوظيفة للتوجيه الإداري العام من الرئس المختص.

- اعتماد برامج العمل وخطط لتحقيق الأهداف المنشودة.

- إعداد التقارير الدورية والتفتيش المفاجئ على العاملين.

وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات

- تقع الوظيفة على قمة الإدارة المركزية للشئون المالية وتختص بمسئولية الإشراف على كافة الأنشطة المتعلقة بالشئون المالية.

- فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك المختلفة ومتابعة الصرف منها.

- متابعة نتائج الأعمال الخاصة بالشئون المالية.

وظيفة الإدارة المركزية للشئون القانونية

- تقع الوظيفة على قمة الإدارة المركزية للشئون القانونية بديوان عام المحافظة.

- تختص بالاشراف العام على كافة الأعمال القانونية المتعلقة بالشئون القانونية بالأحياء والمديريات.

- عقد اجتماعات دورية لمديرى عموم الإدارات العامة لدراسة الخطط والبرامج المتعلقة بأنشطة الإدارة.

- يشترط ليسانس حقوق.

وظيفة رئيس الإدارة المركزية للتعاون

- تقع الوظيفة على قمة الإدارة المركزية للتعاون بديوان عام المحافظة

- الإشراف على كافة الأنشطة المتعلقة بالإدارة.

- وضع الخطط الخاصة بتسويق منتجات الحرفيين بالتعاون مع القطاع العام.

- تمثيل الإدارة العامة فى المؤتمرات واللجان والاجتماعات المتعلقة بأعمال الإدارة.