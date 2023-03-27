محافظة القاهرة تعلن عن وظائف شاغرة.. التقديم ينطلق بداية من اليوم

أعلنت محافظة القاهرة عن حاجتها لشغل 10 من الوظائف القيادية في منصب مدير عام الإسكان بعدد من الأحياء، على أن يبدأ التقديم من اليوم حتى 30 أبريل المقبل بالإدارة المركزية للموارد البشرية بمحافظة القاهرة في عابدين، مقر الأمانة الفنية باللجنة الدائمة للوظائف القيادية.

وتقع تلك الوظيفة في رئاسة منطقة الإسكان بالحي، ويخضع شاغلها للتوجه العام من الرئاسة العليا ويشرف على مجموعة من التقسيمات التنظيمية التابعة له، ويشارك في رسم السياسة العامة لمشروعات الإسكان ومتابعة التطورات العلمية في المجالات الهندسية واعتماد المشروعات والدراسات والبحوث التي تصدر عن التقسيمات المختلفة، والمستخلصات والختاميات عن الأعمال المنجزة بمعرفة المقاولون والشركات، كما يرأس الاجتماعات الدورية التي تضم رؤساء التقسيمات لمناقشة برامج ومشاكل العمل وتقرير الحلول اللازمة لها.

المهارات المطلوبة لشغل الوظائف المتاحة

وفيما يتعلق بالمهارات المطلوبة لشغل الوظائف المتاحة، فهي تتضمن اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظائف القيادية طبقًا للقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وأيضا خبرة في مجال تخصصه (المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وانجازاته السابقة).

وفيما يتعلق بسنوات الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة، ضرورة قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مـدة كلية مقدارها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفـة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

المستندات المطلوبة لشغل وظائف القاهرة

وحددت محافظة القاهرة المؤهل المطلوب لشغل تلك الوظائف مؤهل عال تخصص بذاته بكالوريوس هندسة أو ما يعادله، وأما المستندات المطلوبة لشغل تلك الوظائف تتضمن تقديم أصل ونسختين من بيان الحالة الوظيفية، والإنجازات، ومقترحـات التطوير للوظيفـة المتقدم لها طبقًا لما ورد بالقرار رقم 95 لسنة 2017، القدرات العلميـة والعملية له، المعرفة بعلوم الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، إضافة إلى عدد 6 صور شخصية.