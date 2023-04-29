مدبولي: تم إنشاء وحدة داخل مجلس الوزراء لتيسير تنفيذ برنامج الطروحات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تم إنشاء وحدة داخل مجلس الوزراء لتيسير تنفيذ برنامج الطروحات، «لما أعلنا برنامج الطروحات حرصنا كل الحرص على أن يستغرق البرنامج سنة واحدة، وقولنا نستهدف من خلاله أول 6 أشهر يبقى فيه 25% على الأقل من هذه المستهدفات تحققت».

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «إكسترا نيوز»: «النهاردة بأكد لحضراتكم إحنا شغالين، فيه منظومة كاملة، وعاوز أوضحها بمنتهى الوضوح، الصندوق السيادي المصري هو المسؤول وبيدير هذه المنظومة وبيتفاوض مع كل الجهات الاستثمارية في هذا الموضوع، البنك المركزي المصري بيحضر مجموعة البنوك اللي تم الإعلان إنها تنزل في الطروحات، لأن ده قطاع البنوك وهو المسؤول عن هذا الموضوع».

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «حجم الإجراءات الإدارية والخطوات البيروقراطية وتعدد جهات الولاية اللي بتبقى مالكة لهذه الشركات كبيرة، لذلك أنشأت وحدة داخل مجلس الوزراء هتبقى معنية بالكامل فقط للتفرغ لتيسير إجراءات عملية الطروحات، وهناك مستشار لرئيس الوزراء هيبقى متفرغ بالكامل وهيتم تعيينه عشان يبقى هو متولي تذليل كل العقبات الخاصة بعملية الطروحات، ومساعدة الجهات اللي بتشتغل على هذا الموضوع».