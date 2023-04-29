مدبولي: تنسيق مع البنك المركزي لضمان الوفاء بالالتزامات المالية

قال الدكتور مصصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك تنسيق يومي بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الوفاء بالالتزامات المالية، «الحكومة والبنك المركزي، بيشتغلوا كل يوم مع بعض، المحافظ نفسه بييجي يقعد معانا في الأسبوع الواحد أكثر من مرة، مش شرط إن احنا بنظهر هذا الكلام إعلاميا».

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أنه أحيانًا لا يظهر هذا للإعلام خوفا من الشائعات، «عشان أحيانا لو بان رئيس الوزراء قاعد مع محافظ البنك المركزي، هيتقال هيبقى فيه تعويم أو تغيير لسعر العملة، الكلام ده يا جماعة له ضوابط، وله سياسة للدولة، الدولة بتحطها وبتشتغل عليها».

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «وبناء على هذا الكلام فيه تنسيق كامل وفيه التزام كامل لسداد التزاماتنا».