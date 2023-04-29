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فلسطينيون يشكرون الرئيس السيسي بعد إجلائهم من السودان

كتب:

محمود البدوي
06:02 م | السبت 29 أبريل 2023
مشاهد إجلاء الفلسطينيين من السودان

مشاهد إجلاء الفلسطينيين من السودان

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، اللحظات الأولى لعودة عدد من الفلسطينيين إلى غزة عقب نجاح السلطات المصرية في إجلائهم من السودان، عقب الاشتباكات التي حدثت بين الجيش السوداني والدعم السريع، إذ قال أحد المواطنين الفلسطينيين: «عشنا 10 أيام صعبة جدًا في السودان، واجتاحنا شعور لا يوصف بالسعادة والاطمئنان وراحة القلب بعد العودة إلى أهلي وأحبابي».

السلطات المصرية سهلت طريقًا كاملًا من أرقين لمعبر رفح البري

فيما وجه مواطن فلسطيني آخر الشكر والتقدير للدولة المصرية، قائلًا: « نشكر الدولة المصرية، ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تسهيل طريق كامل من معبر أرقين إلى معبر رفح البري وتأمين الفلسطينيين بالكامل، بجد إحنا بنشكر السلطات المصرية على تأمين الطرق وحسن الضيافة والاستقبال».

فلسطيني : كنت خائفًا من تفاقم الأوضاع في السودان

بينما قال مواطن آخر إنه كان يعيش في السودان وكان خائفًا بشدة من تفاقم الأحداث هناك، «وأكيد نحن سعداء بوصولنا وسط أهالينا، ونسأل الله الأمان للسودان وتعود الأجواء إلى أفضل مما كانت عليه، إحنا كنا عايشين في حفرة من النار».

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بقلم محمود البدوي