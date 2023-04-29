شكري والقائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان يتشاوران حول الأزمة في الخرطوم

تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا، اليوم السبت، من القائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان دينج داو للتشاور بشأن الأزمة الراهنة في السودان.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، إنَّ الاتصال تضمن استعراض الجهود التي يقوم بها الجانبان من أجل تعزيز ودعم التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في السودان، تأسيساً على المبادرة المصرية الجنوب سودانية التي تم الاتفاق عليها خلال الاتصال الذي جمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس سلفا كير في 16 أبريل الجاري.

وأضاف أنَّ شكري أكّد، خلال الاتصال، كون مصر وجنوب السودان من أكثر الدول تأثراً بالنزاع الجاري في السودان، لاسيما في ظل وجود حدود مشتركة كبيرة تجمع بين الدولتين ودولة السودان، كما أكد أنَّ مصلحة الشعب السوداني الشقيق تظل هي الشاغل الأساسي والهدف من وراء جهود البلدين.

واتفق الجانبان، في نهاية الاتصال، على تكثيف التواصل والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.