مصري عائد من السودان لـ«إكسترا نيوز»: كنا مطمنين إن الوضع هيمشي كويس والبلد مش هتسيبنا

قال أحد المصريين العائدين من السودان مؤخرًا، إن ما فعلته مصر لا يمكن لأحد أن ينساه، فالدولة المصرية لم تنس أي فرد من أفرادها خارج الحدود، «كنا في أزمة كبيرة والحمد لله جينا ورجعنا مصر بالسلامة».

مصري عائد من السودان: كنا مطمنين أن الوضع هيمشي كويس

وأضاف المصري العائد من السودان في تصريحات لـ«إكسترا نيوز» أن السفارة المصرية في السودان لم تدخر جهدًا في التواصل معهم وتطمينهم حيال أمر إعادتهم مرة أخرى إلى مصر، «كنا مطمنين إن الوضع هيمشي كويس ومش هيسبونا».