بريطانيا تعلن تسيير آخر رحلة جوية لإجلاء رعاياها من السودان

أعلنت بريطانيا، اليوم السبت، تسيير آخر رحلة جوية لإجلاء رعاياها من السودان، التي تشهد موجة من الاضطرابات في الوقت الحالي، رغم تقارير تتحدث عن التوصل لهدنة لوقف إطلاق النار بين قوات الجيش السوداني ومسلحي الدعم السريع.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إنه بإمكان أطباء هيئة الخدمات الصحية البريطانية الآن في السودان اللحاق برحلات الإجلاء الجوية خارج البلاد، لافتة إلى أن الرحلات السابقة تمثل نهاية لعملية إجلاء ناجحة لنحو 1573 شخصا حتى الآن.

تواجد قنصلي محدود للمملكة المتحدة في بورتسودان

وأشارت الخارجية البريطانية إلى أنها بصدد ختام عمليات الإجلاء نظرا لـ«انخفاض الطلب على المقاعد»، وأضافت أن المملكة المتحدة أقامت «وجودا قنصليا محدودا» في مدينة بورتسودان، لإبلاغ الرعايا البريطانيين بالخيارات المتاحة للمغادرة.

وتوجد فرصة في الوقت الحالي أمام الرعايا البريطانيين وأطباء هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، الذين يأملون في مغادرة السودان، حتى منتصف النهار (أي حتى الساعة 11:00 بالتوقيت الصيفي البريطاني) للوصول إلى مطار «وادي سيدنا» الجوي، حيث تغادر الرحلة الأخيرة الساعة 18:00 (بالتوقيت الصيفي البريطاني) اليوم السبت.