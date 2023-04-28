«إكسترا نيوز»: معبر أرقين يستقبل المصريين القادمين من السودان.. (فيديو)

عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم، لقطات ترصد معبر أرقين أثناء استقبال المصريين القادمين من السودان.

وقال هشام عبد التواب مراسل «إكسترا نيوز»، إنّ الساعات الماضية شهدت حالة من الهدوء والسكون نظرًا لخروج جميع الحافلات من المعبر أمس، لكن الآن نشهد توافد أعدادا كبيرة من الجانب السوداني إلى الجانب المصري، فضلًا عن وجود مجموعة من الرعايا الفلبينيين.

وأضاف أن المعبر يشهد تدفق وفود من دول أخرى مثل الصين، وعدد من الجنسيات وصلت إلى 50 جنسية، ووصل عدد الرعايا المصريين الذي تم إجلائهم إلى أكثر من 5300 مواطن، بينهم أكثر من 1300 مواطن عبر النقل البري، وبالتأكيد لهذا أهمية كبيرة لمعبر أرقين.