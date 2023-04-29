مصري عائد من السودان لـ«إكسترا نيوز»: «كنا واثقين أن الدولة المصرية لن تتخلى عنا»

قال أحد المصريين العائدين من السودان مؤخرًا، إنه كان على ثقة كاملة في مساعدة الدولة المصرية لهم للعودة مرة أخرى إلى مصر: «لو كنا في أي مكان في الدنيا كنا هنرجع».

وأضاف المصري العائد من السودان، في تصريحات لـ«إكسترا نيوز»، أنه جرى إجلاؤهم من السودان إلى مصر دون أي تعب أو مشقة.

مصري عائد من السودان: تحية للرئيس السيسي من جميع السودانيين

بينما قال أحد مواطني سوهاج العائدين من السودان: «أنا من سوهاج من منطقة أخميم وكنت أسكن في الولاية الشمالية في السودان، وتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي من جميع السودانيين على هذه الخدمة الجميلة، ونقله للناس من أم درمان والخرطوم إلى جمهورية مصر العربية، ومصر والسودان بلادنا وجميعنا أشقاء».