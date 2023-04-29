كشف حساب «التعليم» في شمال سيناء.. استلام 984 فصلا جديدا وطرح 3 مدارس

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الخطة الاستثمارية لها في محافظة شمال سيناء في الفترة من 2014 وحتى 30/6/2022، تضمنت استلام 83 مشروعا بـ841 فصلا، وفي الفترة من 1/7/2022 حتى اليوم، تم استلام 9 مشروعات بـ 143 فصلا، وجار العمل حاليا بـ19 مشروعا تشمل 158 فصلا، وطرح 3 مدارس بإجمالي 33 فصلا.

تطوير المنظومة التعليمية في شمال سيناء

وفي إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومي والذكرى الـ41 لعيد تحرير سيناء، تستعرض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهودها في مجال تطوير المنظومة التعليمية والتوسع في المدارس بالمحافظة.

وتولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اهتماما كبيرا بمحافظة شمال سيناء، وتعمل على توفير خدمة تعليمية متميزة، ولذا قامت بالعديد من الإنشاءات الجديدة والتوسعات بالمدارس، مع إعادة تأهيل وتجهيز المدارس لخدمة طلابها في المحافظة.

وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الهيئة العامة للأبنية التعليمية بوضع حجر أساس مدرسة التلول البحرية بـ9 فصول لاحتياج المنطقة لمثل هذه النوعية من التعليم وتخريج طلاب مدربين على استغلال شواطئ سيناء، ما يوفر فرص عمل جديدة.

افتتاح العديد من المدارس في شمال سيناء

كما قامت الوزارة، بحسب بيان صادر عنها قبل قليل، بافتتاح العديد من المدارس؛ منها مدرسة الشهيد المجاهد محمد إبراهيم الغول الرسمية للغات بحي السبيل في العريش بـ28 فصلا لخدمة منطقة المساعيد والسبيل، كما جرى افتتاح مدرسة يوسف الصديق للتعليم الأساسي بحي ابني بيتك الجولف بمدينة العريش بـ 22 فصلا أساسيا؛ وذلك لخفض كثافة المدارس المجاورة وتمكين أهالي المنطقة من الاستقرار والبناء في هذه المنطقة.

كما افتتح اليوم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مدرسة الشلاق الإعدادية بعد إعادة تأهيلها، وافتتح أيضا مدرسة المعنية للتعليم الأساسي بعد الإحلال الكلي.

وقامت الوزارة، في مجال القرى العائدة، بصيانة وإعادة تأهيل 8 مدارس بمركز بئر العبد ومدرسة بالشيخ زويد، وتم إنهاء الأعمال في وقت قياسي لسرعة استقبال أبنائنا الطلاب واستقرار الأهالي في أماكنهم.

كما أجرت الوزارة صيانة وإعادة تأهيل 9 مدارس بالشيخ زويد، ومدرسة في بئر العبد هذا العام، إذ جرى الانتهاء من إعادة تأهيل تلك المدارس واستقبال الطلبة في أول يوم دراسي.

وفي مجال نوعيات التعليم، وفرت الوزارة بمحافظة شمال سيناء جميع نوعيات التعليم، إذ جرى إنشاء المدرسة المصرية اليابانية العام الماضي بـ14 فصلا، وجار العمل حاليا على إنشاء مدرسة المتفوقين STEM بـ9 فصول بالإقامة، وبلغت نسبة التنفيذ 17%.

كما يجري العمل حاليا على إنشاء مدرسة رسمية دولية بمجمع مدارس أرض المتفوقين بنسبة تنفيذ بلغت 25% وبـ14 فصلا.

وفي إطار اهتمام الوزارة بذوي الهمم، جار حاليا إنشاء مدرسة بئر العبد للتربية الخاصة بـ13 فصلا، والسمعي والبصري مدرجين بخطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية 2023/2024 بـ14 فصلا لكل مدرسة.

وبمجال إنشاء الإدارات التعليمية، قامت الوزارة بإنشاء إدارات «بئر العبد – نخل – الحسنة – الشيخ زويد»، وجار التجهيز لإدارة العريش الجديدة في حي العبيدات.

وفيما يتعلق بالتجمعات الحضارية، قامت الوزارة فور البدء في تنفيذ مدينة رفح الجديدة ببناء مدرسة رفح للتعليم الأساسي بـ33 فصلا، كما تقوم الوزارة ببناء العديد من المدارس بمدينة رفح فور تخصيص الأراضي.

ويجري حاليا إنشاء مدارس الخروبة للتعليم الأساسي 11 فصلا، أبو فرج للتعليم 22 فصلا، العوايضة للتعليم الأساسي 22 فصلا.

وتقوم الوزارة حاليا بمعاينة جميع المدارس التي مر على إنشائها أكثر من 15 عاما، إذ يجري إدراج المدارس التي تحتاج إلى صيانة بخطط الصيانة وإدراج المدارس التي تحتاج إلى إحلال بخطط الإحلال.