وزير التعليم يفتتح مدرستين بالشيخ زويد ضمن احتفالات العيد القومي لشمال سيناء

وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، إلى محافظة شمال سيناء، ضمن الاحتفال بعيدها القومي واحتفالات عيد تحرير سيناء، إذ من المقرر أن يفتتح الوزير عددا من المدارس بمدينة الشيخ زويد.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله إلى مقر المحافظة في مستهل الزيارة، اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وحمزة رضوان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

تفاصيل زيارة وزير التعليم إلى سيناء

ويتضمن برنامج الزيارة، افتتاح مدرسة الشلاق الإعدادية، وافتتاح مدرسة المعنية للتعليم الأساسي، بمدينة الشيخ زويد، إضافة الى تفقد المجمع الخدمي للامتحانات، وتفقد المدارس التي جرى افتتاحها بالمحافظة ومنها مدرسة المجاهد محمد الغول الرسمية لغات، ومدرسة يوسف الصديق تعليم أساسي.

ويعقد الوزير في ختام الزيارة اجتماعا مع مدير المديرية التعليمية ومديري العموم والإدارات النوعية وموجهي العموم بالمحافظة.