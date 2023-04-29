بدء محاكمة 3 متهمين بقتل موظف على المعاش

بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، قبل قليل، أولى جلسات محاكمة 3 متهمين بقتل موظف على المعاش للاستيلاء على أمواله في منطقة روض الفرج، بينهم زوجة المجني عليه وصديقه.

وحسب ما جاء في أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، قام المتهمون «آية. ب»، 22 عامًا، طالبة، زوجة الضحية، «علي. أ»، 64 عامًا، عامل، «أحمد. ك»، 65 عامًا، بقتل المجني عليه «سيد. إ» زوج الأولى وصديق الثاني، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على التخلص منه ووضعوا مخططًا لذلك بعد أن دسوا مادة سامة له داخل مشروب بواسطة الثاني.

وتابعت أوراق القضية، بأن المتهمين تركوا أثر فعلتهم الإجرامية عالقة بالعينة الحشوية لجثمانه على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية، فضلًا عن سرقتهم للمستندات الخاصة بالأملاك ومبالغ نقدية.

وأشارت أوراق القضية، إلى أن المتهم الثاني قام باختلاس النقود، وسلم المستندات للأخير وللمتهمة الأولى بناء على الاتفاق مسبق بينهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.