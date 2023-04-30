«الإسكان»: اليوم بدء حجز شقق «سكن لكل المصريين 4» إلكترونيا

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الذي يتبع وزارة الإسكان، أن اليوم الأحد الموافق 30 أبريل فتح باب حجز الوحدات السكنية بالشكل إلكتروني، وفقًا للمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 4»، مشيرا إلى أن موعد نهاية الحجز سيكون يوم الخميس القادم الموافق 4 من شهر مايو، للمواطنين متوسطي الدخل وفوق المتوسط.

كيفية التقديم على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي

ووفقًا للدور الخدمي الذي تحرص «الوطن» على تقديمه، نوضح آلية التقديم على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، للفترة الأولى بداية من اليوم الأحد 30 أبريل من الساعة 9 صباحا حتى يوم الإثنين 1 مايو إلى الساعة 12 من منتصف الليل للعملاء لمتقدمين سابقا، بإعلانات الصندوق ولم يسحبوا مقدم جدية الحجز، والفترة الثانية من يوم الثلاثاء 2 مايو من الساعة صباحا حتى يوم 4 مايو إلى الساعة 12 من منتصف الليل لكل المتقدمين، وكذلك المتقدمين بإعلانات سابقة ولم يسحبوا مقدم جدية الحجز وغير مسستفدين طبقا للشروط العامة.

1- الدخول على الموقع من هنــــــــــــا.

2- الضغط على دخول مستخدم حالي.

3- كتابة بيانات الدخول.

4- اختيار «طلباتي».

5- النقر على حجز الوحدة، بحيث يظهر المشروع المقدم فيه.

6- إدخال كود الوحدة المحجوزة.

7- الضغط على اختيار.

8- ظهور رسالة تم الاختيار بنجاح.

9- ظهور بيانات الوحدة.

انتهاء تسجيل طلبات حجز وحدة سكنية

والجدير بالذكر أن صندوق الإسكان وتمويل الدعم العقاري،أغلق باب تسجيل طلب الشقق التابعة لسكن كل المصريين 4، منذ يوم 13 أبريل.

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