وزير المالية يلقي بيان الموازنة العامة أمام البرلمان منتصف مايو المقبل

يبدأ مجلس النواب مناقشة الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2023 /2024، حيث يتم تشكيل لجنة من لجنة الخطة والموازنة، على أن تبدأ اللجان النوعية مناقشة الموازنات كل في تخصصه عقب إلقاء محمد معيط وزير المالية للبيان المالي للسنة المالية الجديدة.

وينتظر البرلمان إلقاء وزير المالية للبيان المالي الأسبوع بعد المقبل، حيث كان مقررا أن يلقيه خلال الأسبوع الجاري، غير أن سفره للخارج حال دون ذلك.

استعراض الموازنة أمام البرلمان

وتستقبل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عددا من الوزراء عقب إلقاء البيان المالي، لاستعراض الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية، وعلى رأسهم الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إضافة إلى وزراء الصحة والتعليم والبترول.

وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن اللجنة ستبدأ مناقشة الموازنة عقب إلقاء وزير المالية البيان أمام الجلسة العامة في منتصف مايو المقبل، وستنتهي من المناقشة في الموعد المحدد لعرضها على الجلسة العامة.

زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والأجور

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة الجديدة إلى 529.7 مليار جنيه، وزيادة دعم السلع التموينية إلى 127.7 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 41.9٪، وكذلك تخصيص 119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، إضافة الى 6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية، بزيادة 58.2٪ عن العام المالي الجاري، و10.2 مليار جنيه لدعم إسكان محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي، بمعدل نمو سنوي 31.5٪، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25٪، وتخصيص 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، بمعدل نمو سنوي 14.3٪.

وأشار إلى زيادة الأجور بالموازنة الجديدة إلى 470 مليار جنيه، وهي أكبر موازنة للأجور في تاريخ الموازنة العامة وكذلك زيادة المعاشات.