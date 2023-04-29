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الإسكان: فتح باب الحجز لـ533 قطعة أرض مقابر مسلمين ومسيحيين في 15 مايو

كتب:

أيمن حمزة
10:45 ص | السبت 29 أبريل 2023
وزير الإسكان

وزير الإسكان

أعلن المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، عن فتح باب الحجز لـ489 قطعة أرض مقابر مسلمين بنظام اللحد بمساحة (٤٠م٢) تقريباً للقطعة، بالإضافة إلى 44 قطعة أرض مقابر مسيحيين بمساحة (30م2 ) للقطعة بمدينة 15 مايو بنظام حق الانتفاع.

 

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وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية: يتقدم الراغبون في الحجز لشراء كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة 15 مايو، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة شروط الطرح خلال الفترة من 7/5/2023 : 27/5/2023، بجهاز مدينة 15 مايو في مواعيد العمل الرسمية.

شروط الحجز:

وقال المهندس أمين غنيم: يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصاً طبيعياً  " مواطن مصري الجنسية " وليس شخصاً معنويا  " شركة أو مؤسسة "، ومن قاطني مدينة 15 مايو، وألاَّ يكون قد سبق تخصيص مقبرة  " مبنى أو أرض " له أو لأحد أفراد أسرته ( الزوج – الزوجة - الأولاد القصر) وطبقاً للوارد بكراسة الشروط،  ولا يحق للأسرة الواحدة ( الزوج – الزوجة - الأولاد القصر ) التقدم لحجز أكثر من مقبرة، وسيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.