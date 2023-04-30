تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و600 شاحنة و55 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، و427 شاحنة و38 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، و173 شاحنة و17 سيارة.

تداول 1300 طن بضائع بسفاجا

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين أمل ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية 2، كما تم تداول 1300 طن بضائع عامة ومتنوعة و255 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين بريدج وسينا أمس، بينما يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين سينا وبريدج.

وسجلت مواني البحر الأحمر وصول وسفر 1155 راكب بموانيها.