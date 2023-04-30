أسعار السمك اليوم الأحد 30-4-2023 في الأسواق.. البلطي يسجل 69 جنيها

تستقر أسعار السمك اليوم الأحد 30-4-2023 في الأسواق، إذ تختلف الأسعار حسب المحافظة والمنطقة كما شهدت أسعار السمك منذ عده أيام تراجعًا ملحوظًا في ظل أن الأسواق شهدت إقبالًا كثيفًا الفترة الماضية من جانب المواطنين على الأسماك وذلك بمناسبة شم النسيم وعيد الفطر المبارك، وفقًا لما قاله محمد أحمد عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية في تصريحات لـ«الوطن».

أسعار السمك البلطي

وأضاف أنَّ أسعار السمك اليوم الأحد 30-4-2023 في الأسواق تتراوح ما بين 69 و73 جنيهًا بالنسبة للبلطي، أما البوري يتراوح ما بين 70 و90 جنيهًا وفيليه بلطي ما بين 40 و200 جنيه والجمبري يتراوح اليوم ما بين 160 و260 جنيهًا.

أسعار الأسماك في مصر

وأوضح عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية أنَّ سعر السبيط والكاليماري يتراوح اليوم ما بين 130 و270 جنيهًا، كما يتراوح سعر الكابوريا ما بين 30 و140 جنيها ويتراوح الدنيس ما بين 100 و160 جنيهًا، والقاروص ما بين 60 و140 جنيهًا بينما يتراوح سعر السردين ما بين 35 و75 جنيهًا.