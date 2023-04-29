توافد كبير من المواطنين والسياح على سوق السمك بالغردقة (صور)

شهد سوق السمك بالغردقة، توافد عدد كبير من المصريين والأجانب من المقيمين بمدينة الغردقة والسياح من نزلاء الفنادق، لمشاهدة وتناول المأكولات البحرية المختلفة.

سوق سمك الغردقة

وكشف وائل جمال الدين، مسؤول سوق السمك بالغردقة، توافد عدد كبير على حلقة السمك بمنطقة الميناء جنوب الغردقة، من المصريين والسائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، وذلك خلال جولات السيتي تورز التي تنظمها شركات السياحة.

أنواع أسماك الغردقة

وقال «جمال الدين» لـ«الوطن» اليوم، إن سوق السمك بالغردقة تضم أكبر حلقة سمك في المدينة، وبها أكثر من 40 نوعا من الأسماك المعروفة، بينها الشعور والمحسن والبياض والحريد والسجان والبلطي وبوري، وأنواع أخرى نادرة الكحايا والفراهيد وأبو شرارة والكسكمري.

أسعار السمك بالغردقة

فيما أوضح فؤاد أبو قورة، بائع بسوق السمك بالغردقة، أن أسعار السمك تختلف حسب موسم الصيد والنوع، وتبدأ من 80 جنيها للكيلو في بعض الأنواع، ويسجل كيلو الحريد والسجان 100 جنيه، والبوري 110 جنيهات للكيلو، بينما سمك الشعور 220 جنيها، وهناك أنواع أخرى يصل سعرها إلى 300 جنيه للكيلو مثل الناجل، وهو من الأنواع المطلوبة.

تطوير حلقة السمك بالغردقة

وتعد حلقة سمك الغردقة منطقة متكاملة لبيع الأسماك بالبحر الأحمر، وشهدت عملية تطوير شاملة مؤخرا، وافتتحها محافظ البحر الأحمر في العيد القومي للمحافظة، وتقع على مساحة 6370 مترا بتكلفة 30 مليون جنيه، وتضم 54 باكية ومصنع ثلج وأفران للأسماك وأماكن لتناول الطعام، بالإضافة إلى منطقة انتظار للسيارات.