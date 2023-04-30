سعر الذهب اليوم في مصر 30-4-2023.. استقرار عيار 21

يواصل سعر الذهب اليوم في مصر 30-4-2023 استقراره داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة بعد أن شهد في ختام تعاملات أمس تراجعاً ملحوظاً كما أن ليس هناك توقعات بشأن أسعار الذهب مستقبلا وتعتبر السبائك الأكثر مبيعاً حالياً داخل محلات الصاغة وفقا لما قالة لطفي محمد نائب رئيس شعبة الذهب في تصريحات لـ«الوطن».

وترصد «الوطن» في السطور التالية سعر الذهب اليوم في مصر 30-4-2023 والتي جاء كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24

- جرام الذهب عيار 24 يسجل 3040 جنيها للشراء.

- جرام الذهب عيار 22 يسجل 2787 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 2660 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

- كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر 2280 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

- فيما يسجل عيار 14 اليوم 1773 جنيها ويبلغ سعر عيار 12 داخل محلات الصاغة 1520 للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وقد استقر سعر جنيه الذهب داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة على سعر 21360 جنيها كما يبلغ سعر الأونصة 94899 جنيها.

أسعار الذهب عالميا بالدولار

وعلى الصعيد العالمي تشهد أسعار الذهب عالميا هدوء ملحوظا بعد تراجعت أمس حيث تسجل الأوقية اليوم 1992 دولارا.