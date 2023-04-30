«الضرائب»: تقديم الدعم لمساعدة الممولين في التسجيل بالفاتورة الإلكترونية

أجرى مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، جولات مرورية للمراكز الضريبية والمناطق الضريبية والمأموريات التابعة لها (مأمورية استثمار القاهرة، ومأمورية الشركات المساهمة، ومركز كبار الممولين 2 بالسادس من أكتوبر، ومأمورية الشركات المساهمة بالإسكندرية، مأمورية استثمار الإسكندرية، ووحدة المهن الحرة بالإسكندرية، ومركز كبار ومتوسطي الممولين وجه بحري )، يومي الجمعة والسبت.

ويأتي ذلك لمتابعة سير العمل، ومتابعة الأداء والاطمئنان على توفير كافة التسهيلات، والتيسيرات للممولين، مع قرب انتهاء موسم تقديم الاقرارات الضريبية للأشخاص الاعتباريين، خاصة مع استمرار العمل بجميع المراكز الضريبية والمناطق الضريبية والمأموريات التابعة لها حتى الخامسة مساء بدءا من يوم الخميس الموافق 27 أبريل وحتى يوم الأحد الموافق 30 أبريل.

تقديم كافة سبل الدعم الفني

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال هذه الجولات على تنفيذ توجيهات وزير المالية بالتيسير على الممولين وتقديم كافة سبل الدعم الفني لهم، لافتًا إلى حرص المصلحة على مد جسور الثقة والتعاون مع كافة أطراف المجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب تبذل كل الجهد وتقدم كافة التسهيلات والتيسيرات وتقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الدعم الفني للممولين مما ييسر عليهم تقديم الاقرارات ومن ثم سداد الضريبة المستحقة.

وأوضح «توفيق»، أن المصلحة تقوم بتقديم كامل الدعم لمساعدة الممولين في التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، موضحًا أن المصلحة قامت بالتواصل مع كافة النقابات المهنية والغرف التجارية للتنسيق من خلال توفير المصلحة للجان تتواجد بهذه الجهات لمساعدة أعضائها في التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتًا إلي أن هذه اللجان شهدت إقبالًا كبيرًا عليها خاصة في نقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن السينمائية.

الرد على كافة التساؤلات والاستفسارات

وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن المكاتب الأمامية بالمراكز الضريبية ومنطقة القاهرة رابع ومأمورياتها العشرة المدمجة تقوم باستقبال ومساعدة الممولين في رفع إقرارات الأشخاص الاعتبارية، وسداد الضريبة المستحقة رفق الإقرارات عن طريق الوسائل الإلكترونية المتاحة على المنظومة، كما تقوم بالرد على كافة التساؤلات والاستفسارات.

دعم الالتزام الطوعي من خلال توفير البيانات والمعلومات

وأضاف أن مصلحة الضرائب تعمل على دعم الالتزام الطوعي من خلال توفير البيانات والمعلومات ليتفهم الممول كيفية التعامل مع المنظومة الإلكترونية، وذلك لكى يتحقق الالتزام الطوعي بأقل تكلفة، مؤكدًا أن المصلحة قامت بتنظيم ندوات مجانية للتوعية الضريبية بكيفية تقديم الإقرارات الإلكترونية وذلك بكافة مراكز التدريب الفرعية التابعة للمصلحة على مستوى محافظات الجمهورية، وكذلك قامت بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات لتنظيم ندوات لتوعية أعضاء هذه الغرف وتقديم الدعم الفني لهم حول كيفية تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا، والرد على جميع استفساراتهم وحل كافة العقبات والمشكلات.

تقديم الإقرارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل

وأوضح أن المصلحة تقدم كافة التيسيرات للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، والذي يقوم بدور فعال خلال هذه الفترة، وذلك من خلال استقبال كافة الاستفسارات الخاصة بخطوات تقديم الإقرار الضريبي، وكيفية ملء النماذج الخاصة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، و طرق السداد الخاصة بتلك النماذج وغيرها وذلك على رقم 16395.