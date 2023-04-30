مصلحة الضرائب: الأطباء والصيادلة ليسوا خاضعين للفاتورة الإلكترونية

أكد سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن جميع الممولين خاضعين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية؛ ولكن لن يخضعوا لها إذا كانوا يتعاملون مع مستهلك نهائي، فالطبيب أو المحامي أو الصيدلي غير مطالب بالفاتورة الإلكترونية ويجب عليهم تسجيل أنفسهم في المنظومة.

فؤاد: غير مطلوب بإصدار إيصال إلكتروني إلا بعد الرجوع للضرائب

وقال «فؤاد» في حواره برنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة «CBC»، إن بعض المهن مطالبة بالتسجيل في المنظومة، وغير مطلوب منهم إصدار إيصال إلكتروني إلا بعد الرجوع لمصلحة الضرائب، وربما يكون ذلك في يوليو 2025.

وذكر أن مصلحة الضرائب حتى هذه اللحظة لم تتعامل مع الإيصال الإلكتروني إلا في عدد محدود جدًا بالتنسيق مع الجهات المختلفة، وعلى مراحل.

فيما قال الدكتور سعيد شمعة نقيب الصيادلة بالدقهلية، إن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني للصيادلة يتطلب إعداد البنية التحتية، حيث يوجد مشكلة في نظام التكويد.