بدء الدراسة في البرنامج المشترك بين طب أسنان الإسكندرية و«مانشستر» أكتوبر المقبل

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، توقيع الدرجة المشتركة «joint degree» في طب الأسنان بين جامعة الإسكندرية وجامعة مانشستر البريطانية خلال هذا الشهر، وبدء الدراسة في هذا البرنامج أكتوبر القادم.

تحسين جودة التعليم في البرامج المجانية

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية، في بيان اليوم، أن هذا التوجه أحد أهدافه الرئيسية هو تحسين جودة التعليم في البرامج المجانية وتزويد خريجيها بالمهارات اللازمة لسوق العمل المحلي والعالمي بمستوى جودة وتنافسية عالمي دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

إنشاء برنامج ماجستير طب الأسنان التجديدي

في ذات السياق، أعلن موافقة المجلس على إنشاء برنامج ماجستير طب الأسنان التجديدي بنظام الساعات المعتمدة بكلية طب الأسنان.

كما وافق المجلس على اعتماد برنامجين بكلية الصيدلة، وهما دبلوم ضمان الجودة والتميز في الرعاية الصحية، وماجستير ضمان الجودة والتميز في الرعاية الصحية بنظام الساعات المعتمدة.

ووافق أيضا على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية، كلية الفنون الجميلة، وجامعة إربد الأهلية بالأردن، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة إيرلانجا بأندونيسيا.