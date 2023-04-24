أعلنت جامعة الإسكندرية اليوم، شروط التقديم لدبلومة التربوي في جامعة الإسكندرية، وفقا لما اعتمدته كلية التربية، وهي الدبلومة التي تقدم لغير خريجي كليات التربية من أجل تأهيلهم للعمل التربوي.

وتقدم «الوطن» شروط التقديم لدبلومة التربوي في جامعة الإسكندرية والأوراق المطلوبة، بحسب ما أعلنته كلية التربية بالجامعة.

شروط التقديم لدبلومة التربوي في جامعة الإسكندرية

- دبلومة التربوي في جامعة الإسكندرية، متاحة لغير خريجي جامعة الإسكندرية على شرط أن تكون الشهادة موقعة توقيعًا حيًا وليس ختم «اكلاشيه».

- على خريجي المعاهد العليا سواء من الخدمة الاجتماعية أو من خريجي كليات الآداب الكينج مريوط إجراء معادلة شهادتهم من المجلس الأعلى للجامعات قبل التقديم للدراسات العليا بكلية التربية.

- إذا كان الطالب يعمل مدرسا بإحدى المدارس الخاصة لا بد له وأن يقوم بإحضار خطاب من الموجه بالمدرسة ومختوم بختم المدرسة والإدارة التابع لها المدرسة.

- اجتياز الكشف الطبى بالوحدة العلاجية.

- اجتياز المقابلة الشخصية بكلية التربية.

الأوراق المطلوبة لتقديم لدبلومة التربوي في جامعة الإسكندرية

- ملء الاستمارة بعد الانتهاء من جميع الشروط وطباعتها وتسليمها مع جميع الشهادات إلى قسم الدراسات العليا.

- أصل شهادة التخرج.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة البطاقة.

- 6 صور شخصية للطالب.

- الموقف من التجنيد الطلاب الذكور.

- صورة من الصفحة الأولى للتأمين المدرسين العاملين.

- شهادة التحول الرقمي من مركز تنمية القدرات.