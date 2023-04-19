تعيين مساعدين جدد لنائب رئيس جامعة الإسكندرية

وافق مجلس شئون التعليم والطلاب في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، على بروتوكول التعاون بين كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، ومركز تحديث الصناعة، للتعاون فى مجالات استغلال مخرجات مشروعات طلبة الكلية بمختلف أقسام الكلية لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع الصناعي المصري، وذلك في إطار تفعيل أوجه التعاون بين جامعة الإسكندرية ومجتمع الصناعة.

مناقشة مشاكل طلاب جامعة الإسكندرية

كما ناقش المجلس العديد من الموضوعات المتعلقة بالمشاكل التي تواجه طلاب جامعة الإسكندرية في نظام الساعات المعتمدة ووضع آليات لحلها بالإضافة إلي مناقشة تطوير متطلبات الجامعة الاختيارية ووضع تصور لبدء تطبيقها من العام الجامعي الجديد 2023-2024.

تعيين مساعدين لنائب رئيس جامعة الإسكندرية

وهنأ الدكتور وائل نبيل الدكتورة نيللي مصطفى، الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة، والدكتور محمود السحلي، المدرس بكلية الحقوق، بمناسبة صدور قرار رئيس الجامعة بتعيينها مساعدين لنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وهنأ الدكتور وائل نبيل جامعة الإسكندرية لحصولها على المركز الأول في مسابقة الدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم للطلاب الوافدين التي أقيمت تحت عنوان كأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي للطلاب الوافدين في نسخته الأولى.

وهنأ كلا من كلية التربية وكلية التجارة لفوزهما بالمركز الأول مناصفة في مهرجان الكورال والغناء الفردي، ولفت الدكتور وائل نبيل أن جامعة الإسكندرية بصدد وضع خطة لتطوير فريق الكورال بجامعة الإسكندرية للوصول به إلى مستوى من الاحتراف يؤهله للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية.