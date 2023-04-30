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أبو الغيط يستقبل رئيس وزراء اليابان بمقر جامعة الدول العربية

كتب:

أ ش أ
10:59 ص | الأحد 30 أبريل 2023
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور كبار المسؤولين في الجامعة العربية.

ومن المقرر أن تتناول مباحثات أبو الغيط ورئيس الوزراء الياباني، العلاقات العربية - اليابانية، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وسيلتقي رئيس وزراء اليابان مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين.

ويزور رئيس الوزراء الياباني مصر لمدة 3 أيام؛ لتكون وجهته الأولى في مستهل جولة تستهدف سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وبحث حالة السلم والأمن على المستويين الدولي والإقليمي.

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بقلم أ ش أ