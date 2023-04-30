جامعة الإسكندرية تكرم عمداء 7 كليات بعد رفع ترتيبها في التصنيف

كرّم مجلس جامعة الإسكندرية، عمداء 7 كليات وهم: «الطب، والهندسة، والصيدلة، والعلوم، ومعهد البحوث الطبية، والمعهد العالي للصحة العامة، ومعهد الدراسات العليا والبحوث»؛ لجهود أعضاء هيئة التدريس بهذه الكليات في رفع ترتيب الجامعة في تصنيف QS البريطاني للجامعات.

عمداء الكليات يكرمون رؤساء الأقسام العلمية المتميزة

وبحسب بيان جامعة الإسكندرية اليوم، فإن المجلس أكد أنه سيقوم العمداء في مجالس الكليات بتكريم رؤساء الأقسام العلمية المتميزة في التصنيف العالمي وتسليم الشهادات الخاصة بأقسامهم.

مجلس جامعة الإسكندرية يوافق على مذكرات تفاهم

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية «كلية التربية الرياضية للبنات» ونظيرتها بجامعة مؤتة بالأردن، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية «كلية التمريض» وكلية العلوم الصحية بجامعة فورت هير بجنوب أفريقيا، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة shandong Normal» «University, Jinan,China.

حركة ترقيات في جامعة الإسكندرية

ووافق المجلس على ترقية 22 عضو هيئة تدريس 13 إلى وظيفة أستاذ، و 9 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 15 مدرس، ومنح 46 درجة دكتوراه و 84 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.